У 52-летнего мужчины, умершего в Шымкенте, было несколько хронических заболеваний

Управление здравоохранения города Шымкента сообщило, что у мужчины, умершего ночью 23 апреля, помимо коронавирусной инфекции, было несколько сопутствующих заболеваний, в том числе сахарный диабет.

52-летний житель Абайского района, города Шымкент 20 апреля был госпитализирован в реанимационное отделение инфекционной больницы г. Шымкент. Из-за тяжелого состояния его сразу же подключили к аппарату ИВЛ.

«У заболевшего были сопутствующие заболевания, такие как дилатационная кардиомиопатия, фибрилляция предсердии, артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет. Согласно протоколам лечения больному проводились все необходимые лечебные мероприятия, неоднократно проводились консультации с республиканскими специалистами. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 23 апреля в 20:30 минут пациент скончался», — говорится в сообщении управления.

Стоит добавить, что о смерти мужчины было сообщено утром 24 апреля. Это четвертый летальный случай от COVID-19 в Шымкенте. Всего в Казахстане от коронавирусной инфекции умерло 22 человека.