20 апреля его госпитализировали и сразу же подключили к аппарату ИВЛ
  • 122
У 52-летнего мужчины, умершего в Шымкенте, было несколько хронических заболеваний
Фотография Жанары Каримовой

Управление здравоохранения города Шымкента сообщило, что у мужчины, умершего ночью 23 апреля, помимо коронавирусной инфекции, было несколько сопутствующих заболеваний, в том числе сахарный диабет.

52-летний житель Абайского района, города Шымкент 20 апреля был госпитализирован в реанимационное отделение инфекционной больницы г. Шымкент. Из-за тяжелого состояния его сразу же подключили к аппарату ИВЛ.

«У заболевшего были сопутствующие заболевания, такие как дилатационная кардиомиопатия, фибрилляция предсердии, артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет. Согласно протоколам лечения больному проводились все необходимые лечебные мероприятия, неоднократно проводились консультации с республиканскими специалистами. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 23 апреля в 20:30 минут пациент скончался», — говорится в сообщении управления.

Стоит добавить, что о смерти мужчины было сообщено утром 24 апреля. Это четвертый летальный случай от COVID-19 в Шымкенте. Всего в Казахстане от коронавирусной инфекции умерло 22 человека.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Актобе за продуктами теперь можно выйти один раз в три дня
Новости
Карантинные меры усилили в Шымкенте
Новости
Казахстан обновил рекордный прирост новых случаев коронавируса за день
Новости
Казахстан приостановил безвизовый режим для иностранцев до 1 ноября
Новости
77 новых случаев коронавируса выявили в Казахстане
Новости
Дожди и понижение температуры прогнозируются почти на всей территории Казахстана