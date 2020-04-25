Все новые случаи COVID-19 в Атырауской области выявлены на Тенгизе

Все 10 новых случаев заражения коронавирусом в Атырауской области выявлены на Тенгизском месторождении, сообщает оперативный штаб.

«Из них 9 зараженных COVID-19 являются мужчины 1996, 1992, 1983, 1992, 1993, 1980, 1979, 1970, 1960 г. р и 1989 г. р женщина. Все были госпитализированы в карантинный стационар в связи с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией. У всех были взяты лабораторные анализы, по результатам диагностических исследований ПЦР установлен диагноз COVID-19», - проинформировали в штабе.

В настоящее время все госпитализированы в инфекционную больницу. Состояние больных удовлетворительное, проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом .

Также выявляются лица, контактировавшие с больными, в очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

Всего в регионе выявлено 98 человек с инфекцией COVID-19, выздоровели 35 человек.

Накануне акимат Алматинской области сообщил, что у 64 сотрудников ТОО «Теңізшевройл», прибывших 23 апреля авиарейсом Атырау – Алматы и помещенных в пригороде Капшагая на карантин, был взят повторный анализ на наличие COVID-19. Итоги эпидемиологического исследования показали отрицательный результат. Все они доставлены по месту жительства.