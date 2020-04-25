Все новые случаи COVID-19 в Атырауской области выявлены на Тенгизе

Заболели 10 рабочих Тенгизского месторождения
Все 10 новых случаев заражения коронавирусом в Атырауской области выявлены на Тенгизском месторождении, сообщает оперативный штаб.
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