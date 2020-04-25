Всего в стране зарегистрировано 2564 случая
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В Казахстане подтверждено 39 новых случаев коронавирусной инфекции
Фотография пресс-службы акимата города Алматы

Оперативный штаб Госкомиссии сообщил об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17:45 часов субботы, 25 апреля. Зарегистрировано 39 новых случаев COVID-19. Большинство из них — 21 приходятся на Алматы.

39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией распределены так: Алматы - 21, столица – 10, в Акмолинской области - 1, в Карагандинской области - 2, в Павлодарской области - 1, в Атырауской области - 4.

Всего в стране подтверждено 2564 случаев: в Алматы - 814, в столице - 464, в Кызылординской области - 170, в Шымкенте - 161, в Карагандинской области - 113, в Атырауской области - 108, в Жамбылской области – 103.

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