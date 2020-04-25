В Казахстане число случаев коронавируса превысило 2 600

Вечером в субботу в Казахстане подтверждено 37 новых случаев коронавируса, а всего за этот день в стране выявлено 185 заболевших - это новый рекордный прирост количества случаев.

По данным Минздрава, в Алматы этим вечером выявлено 13 новых случаев, в Туркестанской области - 9, в столице - 7, в Костанайской области - 4, в Акмолинской и Павлодарской областях - по 2 случая.

Оперативный штаб пока не дал подробной информации о новых заболевших.

В целом за субботу подтверждено сразу 185 новых случаев. Прирост составил около 8%, увеличившись по сравнению с предыдушими днями.

Больше всего новых заболевших в Алматы (40), в столице (25), в Туркестанской области (22), в Шымкенте и Атырауской области - по 20. Новые случаи в субботу выявлены в 14 из 17 регионов страны.

Из больниц в субботу после выздоровления выписано 42 человека.

Минздрав и республиканский оперативный штаб до сих пор не сообщили о летальном случае в Костанайской области: там днем в субботу у себя дома скончалась 84-летняя женщина, у которой в тот же день подтвердился коронавирус.

С начала эпидемии в Казахстане официально зарегистрирован 2 601 случай коронавируса, 25 человек скончались, 646 человек выздоровели.