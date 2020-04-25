В Аркалыке скончалась пенсионерка с подтвержденным COVID-19

В Аркалыке днем в субботу скончалась 84-летняя пенсионерка, у которой был подтвержден коронавирус, сообщает костанайское издание "Наша газета" со ссылкой на региональный оперативный штаб. Ни Минздрав, ни республиканский оперативный штаб ничего не сообщили об этом летальном случае, при этом в региональном управлении здравоохранения обещают установить причины смерти в понедельник.

Как сообщает "Наша газета", 20 апреля "женщина обращалась за медицинской помощью с жалобами на высокое артериальное давление". "При осмотре на дому участковым врачом выявлено ослабленное дыхание, выставлен предварительный диагноз пневмония. Сын пенсионерки от госпитализации матери отказался", - сообщили изданию в оперативном штабе.

В субботу по результатам ПЦР-анализа у женщины был подтвержден коронавирус, "в этот же день пенсионерка скончалась у себя дома", уточнил штаб.

Поздно вечером в субботу акимат Костанайской области заявил, что непосредственные причины смерти пенсионерки будут известны только в понедельник.

«По поручению Министра здравоохранения во всех регионах РК при Управлении здравоохранения созданы комиссии по изучению летальных исходов (КИЛИ) у пациентов с положительным анализом на КВИ. В случае пациентки 84 лет, умершей на дому в городе Аркалыке, КИЛИ будет проведена 27 апреля», - говорится в сообщении.

«По результату работы комиссии будет установлена непосредственная причина смерти пациентки. На сегодняшний день из Аркалыкской городской поликлиники и областной скорой помощи запрошена вся необходимая медицинская документация о пациентке», - указал акимат.

При этом ни Минздрав, ни республиканский оперативный штаб к этому моменту не сообщили официально о том, что в Костанайской области скончалась пациентка с коронавирусом.