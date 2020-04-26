Еще 51 новый случай коронавируса зарегистрирован в Казахстане

В частности, в Алматы подтверждено 15 новых случаев, в Западно-Казахстанской обласи - 13, в столице - 8, в Кызылординской области - 7, в Павлодарской области - 3, в Шымкенте, Акмолинской, Мангистауской, Туркестанской и Жамбылской областях - по 1 случаю.

В Мангистауской области заболевший - 71-летний житель Актау, который "имел потенциальный контакт с ранее заболевшим", сообщил оперативный штаб. Всего в области подтверждено 27 случаев коронавирус, 1 человек скончался, 4 человека выздоровели.

В Западно-Казахстанской области новая группа заболевших вновь - вахтовики, работающие в России - как и подавляющее большинство зараженных в регионе. По данным оперштаба, шесть из заболевших - жители Западно-Казахстанской области, пять - Алматинской, по одному - Карагандинской и Туркестанской областей. Ни у кого из них не было симптомов коронавируса при пересечении границы, но они были протестированы и госпитализированы в карантинный стационар. Всего в регионе официально подтверждено 116 случаев COVID-19, 6 человек выздоровели.

Оперативный штаб пока не представил подробной информации о других новых заболевших.

Общее число официально подтвержденных случаев коронавируса в Казахстане выросло до 2 652, скончалось 25 человек, выздоровели 646 человек. На этой неделе главный санврач Айжан Есмагамбетова говорила, что Казахстан проходит пик эпидемии.