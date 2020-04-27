Казахстан пойдет на смягчение карантинного режима

Государственная комиссия по обеспечению режима ЧП готова пойти на смягчение карантинного режима: власти намерены постепенно открыть детские и дворовые площадки, рассмотреть вопрос выезда на дачи. Однако, как заявил в понедельник президент Касым-Жомарт Токаев, частичные послабления карантина нельзя рассматривать как возвращение к обычному укладу жизни. Поэтому майские праздники казахстанцы проведут дома.

«Государственная комиссия по обеспечению режима ЧП готова пойти на смягчение карантинного режима, прежде всего, в областях и городах, где ситуация с распространением вируса находится под контролем. Госкомиссии поручено определить перечень организаций, которые начнут свою работу во всех регионах страны по примеру столицы. В первую очередь, это промышленные предприятия, строительные и дорожно-строительные, транспортные компании, банки, ЦОНы», - говорится в заявлении Токаева, опубликованном в понедельник на сайте Акорды.

При этом, подчеркивает глава государства, следует обеспечить соблюдение всех санитарных норм, проводить регулярную дезинфекцию рабочих мест. А в повседневной жизни нужно придерживаться правил социального дистанцирования.

«Руководители предприятий и местные исполнительные органы несут за это персональную ответственность. Значительно вырастает роль акиматов всех уровней», - отметил президент.

Токаев признал, что в период изоляции непросто приходится родителям с маленькими детьми, которым особенно тяжело сидеть в четырех стенах. Поэтому госкомиссия совместно с акиматами должны проработать вопрос открытия доступа к детским и дворовым площадкам, естественно, «с жестким соблюдением всех санитарных норм и требований».

«Сильно переживают дачники, потому что в разгаре самая важная весенняя пора. Госкомиссия рассмотрела этот вопрос, решение будет обнародовано», - пообещал президент.

Вместе с тем он подчеркнул, что частичные послабления карантина нельзя рассматривать как возвращение к обычному укладу жизни. Поэтому торгово-развлекательные центры, кинотеатры, рестораны, парки и прочие места массового скопления людей пока будут закрыты для посещения. Сохранится дистанционное обучение в вузах, колледжах, школах.

«Призываю казахстанцев с пониманием отнестись к указанным мерам, нужно потерпеть. Теплая погода и усталость от карантина не должны стать причиной безответственности. Нарушения карантинного режима могут кратно увеличить количество жертв коронавируса. В основной группе риска остаются люди с хроническими заболеваниями, представители старшего поколения. Но практика показывает, что могут заразиться и дети, а их здоровьем мы не имеем права рисковать», - заявил Токаев, напомнив, что вакцины от коронавируса пока нет, и только строгое соблюдение карантинных мер спасает тысячи людей от опасного вируса.

«Прошу вас не покидать без особой нужды свои жилища. Это особенно важно в период священного месяца Рамазан. В этом году по рекомендации Духовного управления мусульман Казахстана нам придется отказаться от некоторых традиций, в том числе от сбора гостей на ауызашар. Впереди также майские праздники, которые тоже придется отметить дома», - предупредил глава государства.