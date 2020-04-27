За время режима ЧП госорганы допустили ошибки, меры будут приняты – Токаев

За время действия режима чрезвычайного положения в Казахстане государственные органы допустили ошибки системного характера. Однако большинство госслужащих работают честно и самоотверженно, заявил в понедельник президент Касым-Жомарт Токаев, выразив благодарность всем, кто работает на передовой.

«Да, в работе государственных органов имеются упущения, в том числе системного характера. Мы их видим, извлекаем уроки, в посткарантинный период примем необходимые меры. Но большинство государственных работников работает честно и даже самоотверженно», - говорится в заявлении Токаева, опубликованном на сайте Акорды.

В этой связи он обратился к гражданам, которые находятся на передовой борьбы с пандемией и выразил им благодарность.

«Выражаю благодарность нашим врачам и всему медицинскому персоналу, сотрудникам правоохранительных органов и военным, которые стойко и самоотверженно обеспечивают безопасность людей. Благодарю волонтеров. Они, несмотря на риски, ежедневно помогают нуждающимся гражданам. Хочу выразить признательность журналистам и работникам средств массовой информации, продолжающим снабжать граждан оперативной и достоверной информацией», - сказал президент.

Слов поддержки, отметил он, заслуживают и работники госаппарата, которые в сложнейших условиях обеспечивают жизнедеятельность государства и реализацию пакета антикризисных мер.

«Казахстан абсолютно открыт перед международным сообществом, мы публикуем все данные, какими бы печальными они ни были. В этой связи прошу некоторых граждан воздержаться от конспирологических сплетен», - попросил глава государства, подчеркнув, «кризис показал, что казахстанцы – это нация настоящих патриотов».