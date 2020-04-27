ДТП на станции Шамалган: регулировщик переезда осужден на 3 года и 6 месяцев условно

В Карасайском районном суде Алматинской области завершилось рассмотрение уголовного дела по факту ДТП на станции Шамалган, произошедшего в сентябре прошлого года. Как сообщает «Казинформ », регулировщик железнодорожного переезда осужден на 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно.

Как установлено судом, 15 сентября 2019 года около 19:00 часов Д.Ахмеджанов, заступив дежурным регулировщиком переезда, в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей не обеспечил безопасное движение на железнодорожном переезде станции, что и привело к ДТП.

«Приговором суда Д.Д. Ахмеджанов признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 344-й УК «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого вреда здоровью двум малолетним детям и средней тяжести вреда здоровью одному человеку» и ему было назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы условно», - сообщили в суде.

Смягчающими обстоятельствами для подсудимого являются признание вины и чистосердечное раскаяние, а также семейное положение и возраст подсудимого.

Также суд удовлетворил гражданские иски троих потерпевших о взыскании морального вреда с АО «НК «КТЖ» и ТОО «Каскеленский автобусный парк». КТЖ выплатит одной из потерпевших 5 млн тенге, двум потерпевшим – по 15 млн тенге. ТОО «Каскеленский автобусный парк» - 5 млн тенге и 15 млн тенге двум потерпевшим. По еще одному гражданскому иску о взыскании материального ущерба с осужденного Ахмеджанова взыскано 600 тыс. тенге в пользу потерпевшей.

Напомним, вечером 15 сентября на железнодорожном переезде Аксенгир – Шамалган произошло столкновение поезда сообщением Алматы – Костанай с пассажирским автобусом, который следовал по маршруту Алматы – Каскелен. Водитель автобуса, несмотря на сигналы, выехал на железную дорогу. В результате поезд на полном ходу врезался в него. По информации КТЖ, машинист поезда применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось. По официальным данным, погиб водитель автобуса, 3 человека были госпитализированы – женщина и двое детей.