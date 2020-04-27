Еще 25 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане

Вечером в понедельник в Казахстане зарегистрировано еще 25 новых случаев коронавируса: 10 - в столице, 5 - в Павлодарской области, 4 - в Карагандинской области, по 3 случая - в Мангистауской и Западно-Казахстанской областях, сообщила пресс-служба Минздрава.

Всего за понедельник в Казахстане выявлено 143 новых заболевших - это больше, чем накануне (116 случаев), но прирост остается чуть выше 5% - сходный уровень республика демонстрирует все последние дни. Минздрав отмечал, что это свидетельствует о стабилизации ситуации с коронавирусом.

Больше всего новых случаев в этот день зарегистрировано в столице - 49 (прирост вновь вырос до 10%), в Алматы - 29, в Павлодарской области - 15, в Карагандинской области - 12.

В понедельник из больниц выписано после выздоровления еще 46 пациентов.

Всего с начала эпидемии в Казахстане выявлено 2 860 случаев коронавируса, 25 человек скончалось, 725 выздоровело.