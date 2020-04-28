Число случаев COVID-19 в Казахстане превысило 3 тысячи

Больше всего случаев – 12 – зарегистрировано в Алматинской области. Еще 10 – в Алматы. 4 новых случая выявлено в Актюбинской области, по 3 новых случая – в Кызылординской и Карагандинской областях, 2 – в столице и по одному новому случаю – в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской областях.

В Алматы общее число заразившихся достигло 919, в столице – 601, в Кызылординской области – 186, в Карагандинской области – 139, в Алматинской области – 113, в Акмолинской области – 95, в Актюбинской области – 65, в Мангистауской области – 32, в Восточно-Казахстанской области – 17.

Между тем число выздоровевших достигло 754 человек. Сегодня были выписаны 29 пациентов, из них 27 – в Акмолинской области и 2 – в столице. Больше всего выздоровевших в столице – 216 человек, меньше всего в Костанайской области – 3 человека.