Мажилис одобрил в первом чтении поправки в законодательство, запрещающие чиновникам брать подарки

Государственным служащим Казахстана категорически запретят брать подарки. Более того, чиновники обязаны будут ставить в известность руководство о родственниках, работающих вместе с ними. Такие нормы содержит проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции», который в среду в ходе пленарного заседания в первом чтении одобрил мажилис.

«В особенной части Гражданского кодекса предлагается установить запрет на дарение подарков с любой стоимостью лицам, принимающим на себя антикоррупционные ограничения. В соответствие с действующей редакцией статьи 509 «Дарение» допускается возможность дарения подарков государственным служащим стоимостью до 10 МРП», - сказал первый заместитель председателя агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов.

Он также добавил, что в закон «О противодействии коррупции» вводится запрет на принятие материального вознаграждения, подарков или услуг, членов семей, принимающих на себя антикоррупционные ограничения.

Кроме того, документом вводится обязанность для лиц, являющихся кандидатами на государственную должность, либо должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, в письменной форме уведомлять руководство организаций о работающих в этой организации близких родственников, супруге или свойственниках.

Вторым блоком поправок, по словам Бектенова, дополняется перечень лиц, занимающих ответственные государственные должности, которым запрещено предоставлять и принимать материальное вознаграждение, подарки и льготы, услуги за действия в пользу лиц их предоставивших.