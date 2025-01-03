Предпосылок для досрочных парламентских выборов в Казахстане нет – Токаев

Он полагает; что информационная шумиха создается намеренно
Парламент Казахстана отработает полный срок своих полномочий, а следующие парламентские выборы не будут досрочными, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Ана тілі», опубликованном в пятницу.
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