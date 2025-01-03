Он полагает; что информационная шумиха создается намеренно
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Предпосылок для досрочных парламентских выборов в Казахстане нет – Токаев
Фото Жанары Каримовой

Парламент Казахстана отработает полный срок своих полномочий, а следующие парламентские выборы не будут досрочными, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Ана тілі», опубликованном в пятницу.

«Знаю, такие прогнозы существуют. Полагаю, информационная шумиха создается намеренно», - сказал он, комментируя рассуждения о досрочных выборах в парламент.

«Едва у нас начинает работу новое правительство, как ему тут же предвещают скорую отставку. То же самое и с парламентом», - добавил он.

“На мой взгляд, депутаты парламента работают продуктивно, проявляют гражданскую и политическую ответственность. Что касается правительства, то это более подвижный механизм, изменения в его составе возможны, в том числе с учетом позиции правящей партии «Аманат» и других парламентских партий.

На мой взгляд, предпосылок для досрочных парламентских выборов пока не существует. Выборы состоятся в предусмотренные законодательством сроки», - отметил он.

Выборы в парламент Казахстана проводились в срок лишь однажды – в 2004 году. Последние выборы в мажилис состоялись в марте 2023 года.

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