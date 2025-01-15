Создание публичного реестра коррупционеров законодательно закрепил мажилис

В Казахстане в публичном доступе на сайте антикора появится реестр коррупционеров, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. Он будет содержать данные о человеке, его последнее место работы, состав преступления и реквизиты приговора, вступившего в силу. Такую норму в среду закрепили депутаты мажилиса в первом чтении.

«Введение публичного реестра коррупционеров – это профилактический инструмент. Основная его цель – через общественное порицание сформировать в обществе нетерпимость к коррупции. В реестр будут включаться сведения об осужденных за совершение тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений. Основанием для включения лиц в реестр будет являться вступивший в законную силу обвинительный приговор», - сказал депутатам первый заместитель председателя агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов, представляя законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции».

Выйти из реестра, по его словам, можно будет только в случае оправдательного приговора, вступившего в законную силу, либо после погашения судимости.

Также в закон о противодействию коррупции вводится понятия «конфликт интересов», по которой предусмотрены обязанности госслужащих и их руководителей. Такие ситуации будут рассматривать специальные службы. При выявлении конфликта интересов в течение 10 рабочих дней сотрудника должны будут отстранить от работы, где этот конфликт случился, и передать его обязанности другому работнику.

Кроме того, законопроектом вводится декларирование личных интересов.

«Лицо, поступающее на государственную должность либо должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, должно будет представить в кадровую службу по месту работы декларацию о личных интересах. Порядок заполнения такой декларации будет определяться актом правительства», - объяснил Саркулов.

Вместе с тем Уголовный кодекс дополняется статьей 247-1, предусматривающей ответственность за незаконное предоставление вознаграждения, что позволит «привлекать не только берущих, но и дающих »

Также вводится дисциплинарное взыскание для руководителей за «неустранение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений». А для юридических лиц ответственность за коррупцию будет изменена со штрафа в 750 МРП на соразмерность преступления. То есть штраф будет дифференцированным – от 30 до 60-кратной суммы материального вознаграждения, предоставленного от имени или в интересах юридического лица, в зависимости от размера вознаграждения.

В целом законопроектом устанавливается административная ответственность сотрудников специальных и правоохранительных органов за совершение административных коррупционных правонарушений. Сейчас действует только дисциплинарная. Кроме этого, усиливается адмответственность госслужащих и приравненных к ним лиц за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность и ограничивается дальнейшее продвижение по службе лиц, совершивших коррупционные преступления, которые были приняты на госслужбу до 2005 года.

Как резюмировал Саркулов, вступление всех этих норм в силу «приведет к значительному снижению уровня коррупции».