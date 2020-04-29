Глава ВКО сообщил о возобновлении авиасообщения с Алматы и столицей

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов сообщил, что с 1 мая возобновляется авиасообщение региона с Алматы и столицей.

«Я обратился с просьбой к председателю государственной комиссии, премьер-министру страны Аскару Узакпаевичу Мамину разрешить открытие внутренних авиарейсов между Нур-Султаном, Алматы и городами Восточного Казахстана. Таким образом, мы одними из первых в стране среди областей в начале мая открываем воздушное сообщение», - написал Ахметов в Instagram.

По его информации, ежедневно из столицы и Алматы в Усть-Каменогорск и обратно будут совершаться по два рейса, а из столицы и Алматы в Семей – по одному рейсу.

«Убежден, что первый шаг плана выхода из режима ограничений, введенный на территории области, дает возможность с уверенностью планировать наше дальнейшее экономическое развитие», - заявил глава региона.

Напомним, что с 1 мая госкомиссия разрешила возобновить авиасообщение между Алматы и столицей – ежедневно будут выполняться два рейса Air Astana и по одному рейсу Fly Arystan и SCAT. Всем пассажирам перед вылетом необходимо будет пройти тест на коронавирус, а также иметь средства индивидуальной защиты – маски и перчатки. Перед посадкой пассажирам будут измерять температуру, аэропорты и воздушные суда планируется усиленно дезинфицировать.