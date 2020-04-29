Суд оштрафовал политактивистку Данаю Калиеву

Судья Жетысуского районного суда Айгерим Телепова признала политическую активистку Данаю Калиеву виновной по части 2 статьи 378 Уголовного кодекса "Оскорбление представителя власти при исполнении с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций". Калиева свою вину не признала.

Как она сообщила Vласти, суд ее оштрафовал на 20 МРП (месячный расчетный показатель, 1 МРП равен 2 778 тенге), она также должна оплатить 5 МРП в фонд компенсации вреда потерпевшим. Калиеву также обязали оплатить процессуальные издержки - около 139 тыс. тенге.

Инцидент, приведший к возбуждению дела, случился 22 февраля. Тогда на глазах у Калиевой задержали ее подругу Шарбат Каржаубаеву. Калиева посчитала, что полиция действовала грубо и сотрудники не представились, в результате она выматерилась в их сторону. В результате на Калиеву завели уголовное дело.

На суде активистка не признала вину, а во время прений обвинила полицейских во лжи:

«Виновной себя не считаю и не признаю! Более того, это потерпевшим старшему оперуполномоченному Джомартову Нурлану и помощнику участкового инспектора Байменову Мухамед-Али следовало бы принести извинения мне, Каржаубаевой Шарбат, суду, всей полиции Казахстана и всему народу Казахстана за то, что они дали ложные показания против меня, попрали права человека, незаконно его задерживая, совершили процессуальные и другие нарушения, опозорив тем самым честь мундира», - говорится в тексте прений Калиевой, который она выслала Vласти.

Ранее у себя в Facebook она также заявляла о имеющемся, по ее мнению, факте дачи ложных показаний помощника участкового. Обращаясь к генеральной прокуратуре, Калиева, ссылаясь на прямой эфир активистки Шарбат Каржаубаевой, сообщила, что ранее он представлялся не своим именем. Суд, по словам Калиевой, отклонил ее ходатайство о приобщении к материалам дела видео прямого эфира Каржаубаевой.

В департаменте полиции несколько дней назад, сославшись на юрисдикцию, заявили о невозможности прокомментировать дело.

В суде полицейские заявили, что действовали в рамках закона. Прокурор требовал оштрафовать активистку на 85 МРП.