Также закреплены нормы по соцреабилитации детей, вернувшихся из зон боевых действий
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Обновленное пособие для многодетных семей утвердил сенат
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть


Многодетным семьям в Казахстане на каждого ребенка будут выплачивать пособие в размере 4 МРП, а дети, вернувшиеся из зон боевых действий в рамках спецоперации «Жусан», будут получать социальную реабилитацию. Такие нормы заложены в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты материнства и детства», который в четверг в ходе пленарного заседания принял сенат.

«С 1 января 2020 года вводятся отдельные пособия для семей, имеющих четырех и более несовершеннолетних детей, которые начинаются с 42 тыс. тенге до 74 тыс. тенге. В целях недопущения ущемления прав детей на пособия многодетной семьи в законопроекте предлагается установить размер пособия за 8 и более детей в размере 4 МРП, или на каждого последующего ребенка по 10 604 тенге», - сказала сенаторам депутат мажилиса Айгуль Нуркина.

Еще одним нововведением, отметила она, является оказание поддержки детям, пострадавшим от террористических действий и возвращенным в Казахстан.

«Законопроектом предусматривается закрепление за министерством образования и науки компетенцию по определению прядка социальной реабилитации детей, пострадавших от террористической деятельности», - уточнила депутат.

Как ранее сообщала вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова, в 2019 году из зон боевых действий вернулся 441 ребенок, 192 обучаются в общеобразовательных школах, то есть «полностью интегрированы». На уровне школы за ними ведется учет и наблюдение социальных педагогов и психологов. Кроме того, более 70 детей посещают дошкольные организации и более 150 – дополнительные образовательные организации, то есть это кружки и секции по интересам.

«Работа по психологическому восстановлению на сегодняшний день дальше продолжается, и в прошлом году, и в этом году идет непрерывный процесс. На каждого ребенка разработана индивидуальная программа, которая зависит от психологического воздействия. Все были в совершенно разных условиях, и поэтому здесь должны быть индивидуальные программы обучения. В рамках данного законопроекта за компетенцией Минобразования, чего не было у нас никогда, закрепляется разработка правил, порядка оказания данной реабилитации. Там будут указаны и сроки, и весь процесс реабилитации он будет регламентирован», - поясняла она.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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