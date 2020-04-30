Виды и пределы ответственности за причинение ядерного ущерба определены в Казахстане

30 лет будет составлять в Казахстане срок исковой давности по требованиям, связанным с возмещением ядерного ущерба, причиненного жизни и здоровью физических лиц. Такую норму содержит закон «О внесении изменения и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданско-правовой ответственности в сфере использования атомной энергии», который в четверг в ходе пленарного заседания принял сенат.

«Действующее законодательство Республики Казахстан основано на общей гражданско-правовой ответственности, которая является недостаточной и не адаптированной под специфические ядерные риски, отсутствует механизм возмещения убытков вследствие ядерного инцидента», - заявил министр энергетики Нурлан Ногаев.

Поэтому новым законом вводится гражданско-правовая ответственность за ядерный ущерб и обязательное наличие у операторов ядерных установок финансового обеспечения за такой ущерб. Документ предусматривает использование дифференцированных пределов ответственности операторов ядерных установок за причинение ядерного ущерба, исходя из категорий радиационной опасности ядерных установок.

«Вариант установления ответственности на основании категории радиационной опасности ядерной установки является наиболее оптимальным», - считает министр.

В частности, предлагается ввести виды и пределы ответственности оператора ядерной установки за причинение ядерного ущерба: для операторов ядерных установок первой категории радиационной опасности (АЭС) в размере 150 млн специальных прав заимствований. Стоит отметить, что по состоянию на 28 февраля этого года один СПЗ эквивалентен $1,373. Для операторов ядерных установок второй и третьей категории радиационной опасности установлено 5 млн СПЗ, за исключением ядерных установок, находящихся в ведении уполномоченного органа.

«В законопроекте предусмотрено участие государства в возмещении ущерба в случае, если сумма возмещения ядерного ущерба, превышает предельную сумму ответственности, которую несет оператор ядерной установки. Устанавливается срок исковой давности по требованиям, связанным с возмещением ядерного ущерба, причиненного жизни и здоровью физических лиц. Срок исковой давности по данным требованиям устанавливается в 30 лет», - также проинформировал Ногаев.