Новые категории ветеранов войны закрепил парламент Казахстана

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял закон «О ветеранах», а также в двух чтениях сопутствующие ему поправки по вопросам социального обеспечения и в Налоговый кодекс. Данный пакет предусматривает расширение категорий участников военных действий и закрепляет им ряд льгот.

«Рассматриваемые сегодня проекты законов разработаны в целях урегулирования вопросов в сфере защиты прав и социальных интересов ветеранов и лиц, выполнявших воинский и гражданский долг перед Родиной. В проекте закона «О ветеранах» консолидированы все льготы и гарантии, предоставленные ветеранам по действующему законодательству», - сказал сенатор Сергей Ершов.

Как ранее сообщал министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, законами определяются пять социально защищаемых категорий ветеранов. Новым документом военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях в Афганистане и других странах, будут приравнены к ветеранам боевых действий на территории других государств. Кроме того, расширяются категории ветеранов боевых действий на территории других государств; усиливаются меры по социальной поддержке воинов-интернационалистов, чернобыльцев, а также героев социалистического труда.

«К пяти социально защищаемым категориям ветеранов будут отнесены: ветераны Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий на территории других государств; ветераны, приравненные по льготам и гарантиям к ветеранам Великой Отечественной войны; ветераны труда; другие категории лиц, на которых распространяется действие закона. Военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях в Афганистане, а также на территории других государств, переходят в категорию ветеранов боевых действий, при этом все действующие льготы и пособия сохраняются», - пояснял министр.

В категорию ветеранов боевых действий на территории других государств, кроме воинов-афганцев, будут включены лица, принимавшие участие в усилении охраны внешней границы СНГ на Таджикско-Афганском участке в период с 1992 по 2001 годы, в урегулировании конфликта в Чехословакии в 1968 году, межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе, а также национальный контингент, участвовавший в миротворческой операции в Ираке.

Более подробно о выплатах, которые назначит государство этой категории граждан, Vласть писала ранее.

Новые категории ветеранов войны одобрил мажилис в первом чтении