Только 30% медиков, заболевших коронавирусом в столице, заразились на работе – Кисикова

Из 150 медицинских работников в столице, у которых подтвержден диагноз COVID-19, только 30% в заразились на работе. Так утверждает руководитель управления общественного здравоохранения города Сауле Кисикова.

«У более 150 медицинских работников, это из республиканских и городских медучреждений, так получилось, к сожалению, подтверждено наличие коронавирусной инфекции. Сколько из них признаны (зараженными – V) во время исполнения служебного долга – предварительно, мы считаем порядка 30%», - заявила Кисикова в четверг в ходе брифинга на площадке министерства здравоохранения.

По ее словам, управлением здравоохранения создана комиссия, а также проводится работа эпидемиологами, которые расследуют факты заражения медработников.

«Мы проверяем, устанавливаем, анализируем. Это работники именно тех определенных стационаров, которые задействованы при лечении пациентов с лабораторно-подтвержденным коронавирусом, или же (врачи – V), как любой гражданин нашего города, мог получить от соседа или от других членов семьи. Такие случаи есть, этого мы не отрицаем», - подчеркнула руководитель управления.

Напомним, по поручению президента страны медикам, которые заразились коронавирусной инфекцией на работе, предусмотрены страховые выплаты в размере 2 млн тенге. В случае же смерти медработника выплата составит 10 млн тенге.