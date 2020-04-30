Число случаев COVID-19 в Алматы превысило тысячу

Минздрав сообщил о 83 новых случаях коронавируса в Казахстане. Общее число случаев в стране достигло 3356, в Алматы – превысило тысячу, а Актюбинская область стала еще одним регионом, где общее число заболевших превысило сотню.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Алматы – 40 и в Актюбинской области – 27. В Алматы общее число случаев достигло 1028, в Актюбинской области – 109.

В столице выявлено еще 8 случаев заражения, общее число случаев здесь составляет 639.

4 новых случая зарегистрировано в Жамбылыской области, 3 – в Алматинской области и 1 – в Павлодарской.

В Жамбылской области общее число случаев составило 123, в Алматинской – 138, в Павлодарской области – 129.

Отметим, что за сегодняшний день уже выявлено 215 случаев коронавиурса - это самый большой прирост с начала распространения заболевания.

Между тем растет и количество выздоровевших пациентов. По данным министерства здравоохранения, за сегодняшний день из больниц выписаны 39 человек, общее число выздоровевших достигло 858. Больше всего вылечились от коронавируса в столице - 237 человек.