ARTиШОК и «Ильхом» покажут на Youtube совместный театральный сериал

«Театры ARTиШОК и «Ильхом» впервые объединяются в одном проекте. В условиях запрета культурно-массовых мероприятий в связи с карантином оба театра продолжают свою работу онлайн», — говорится в совместном заявлении. 2 мая они начнут показ совестного театрального сериала ARS LONGA.

2 мая в 20.00 (время Ташкента) и 21.00 (время Алматы) на Youtube каналах театра ARTиШОК и театра «Ильхом» состоится премьера первой серии проекта ARS LONGA (искусство вечно) по пьесе известного российского драматурга Михаила Дурненкова. Сериал будет создан в zoom формате, планируется выпускать по серии в неделю, до тех пор, пока не снимут запрет на культурно-массовые мероприятия. Стоит напомнить, что в Казахстане режим ЧП продлен до 11 мая.

ARS LONGA (искусство вечно) – это история театральных артистов, которые в условиях пандемии, ощутили себя «ненужным общественным сегментом». Пытаясь остаться в профессии, и доказать свою «нужность обществу», они начинают снимать «сериал для интернета», используя при этом единственный профессиональный язык, которым они владеют - ТЕАТР!

По словам Галины Пьяновой, художественного руководителя театра ARTиШОК, пьесу Дурненкова «ARS LONGA» артишоки брали в постановку около трех раз, но каждый раз не доходило до премьеры, а тут все решилось само собой: «Очень важно для нас сейчас сохранить «театральность» замысла. Все-таки история именно о театральных актерах, которые сейчас лишены главного: непосредственного контакта с партнерами по сцене, непосредственного контакта со зрителем. И именно в zoom формате мы пытаемся найти возможность применять «театральные приемы», не используя режиссерского монтажа после того, как записан репетиционный дубль. Это принципиально!»

Борис Гафуров, художественный руководитель Театра Марка Вайля «Ильхом» считает, что это один из важных проектов, который помогает двум независимым театрам справиться с творческим кризисом.

На данный момент театрам очень важна финансовая и информационная поддержка. Открыт специальный краудфандинговый проект на площадке start-time.kz. Все средства будут направлены на поддержку двух театров.