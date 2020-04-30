Учредитель финкомпании «Гарант 24 Ломбард» экстрадирован из Молдовы

Учредитель компании «Гарант 24 Ломбард» Аслан Мурзабеков, подозреваемый в создании финансовой пирамиды, в четверг экстрадирован из Молдовы в Казахстан, сообщает ведомственный портал МВД Polisia.kz .

«Экстрадиция Мурзабекова осуществлена казахстанской полицией при содействии Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел. В настоящее время досудебное расследование осуществляется Следственным департаментом МВД. В следственно-оперативную группу вошли сотрудники всех территориальных Департаментов полиции. Учитывая, что очагом создания финансовой пирамиды является Актюбинский регион и организаторы являются уроженцами данной области, следственные действия с их участием проводятся в город Актобе», - говорится в сообщении.

Следствие подозревает, что Мурзабеков руководил деятельностью еще двух организаций - “ЕSTATE Ломбард” и “Выгодный займ”. Все три компании подозреваются в создании финансовой пирамиды, от ее деятельности, как сообщалось в феврале, пострадало более 40 тысяч казахстанцев.

«Следователями территориальных подразделений продолжается работа по установлению обманутых вкладчиков и похищенных средств. Всего на данный момент с заявлениями в органы внутренних дел обратились порядка 8 тысяч граждан, ущерб превысил уже 10 млрд тенге. Заявления от пострадавших продолжают поступать», - информирует МВД.

По данным ведомства, установлены 42 подозреваемых лица, из которых с санкции суда взяты под стражу 19, в розыске находятся 8. Один из подозреваемых был задержан в Бишкеке и 20 апреля экстрадирован в Казахстан.