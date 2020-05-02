В США в лечении COVID-19 будут официально использовать препарат от Эболы

Применение лекарства ускоряет процесс выздоровления
Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при министерстве здравоохранения и социальных служб США выдало разрешение на использование препарата от Эболы для лечения коронавируса, пишут «Известия» со ссылкой на журнал Time.
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