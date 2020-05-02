В США в лечении COVID-19 будут официально использовать препарат от Эболы

Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при министерстве здравоохранения и социальных служб США выдало разрешение на использование препарата от Эболы для лечения коронавируса, пишут «Известия» со ссылкой на журнал Time.

Ремдисивир был разработан для борьбы с лихорадкой, вызываемой вирусом Эбола. Решение использовать его для лечения коронавируса принято после того, как американская фармкомпания Gilead Sciences сообщила, что препарат сокращает на 4 дня период выздоровления пациентов с COVID-19.

В Национальном институте здравоохранения считают, что этот ремдисивир станет новым стандартом лечения пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США заразились коронавирусом свыше 1,1 млн человек, умерли 64,8 тыс., выздоровели более 164 тыс.