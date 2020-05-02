Соответствующий указ подписал президент
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Прекращены полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой
Фото Жанары Каримовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий Дариги Назарбаевой депутатом сената парламента.

«Указом главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны», - говорится на сайте Акорды в субботу.

Дариге Назарбаевой 56 лет, она старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В разные годы руководила агентством «Хабар», была депутатом мажилиса, вице-спикером палаты, вице-премьером, курирующим социальный блок. С сентября 2016 года была депутатом сената, руководителем комитета по международным делам, обороне и безопасности. В марте 2019 года была избрана спикером сената после того как прежний председатель палаты Касым-Жомарт Токаев стал исполняющим обязанности президента. В августе прошлого года депутатские полномочия Дариги Назарбаевой были продлены президентом.

Пока ни Токаев, ни Назарбаева не прокомментировали отставку.

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