Прекращены полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой

«Указом главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны», - говорится на сайте Акорды в субботу.

Дариге Назарбаевой 56 лет, она старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В разные годы руководила агентством «Хабар», была депутатом мажилиса, вице-спикером палаты, вице-премьером, курирующим социальный блок. С сентября 2016 года была депутатом сената, руководителем комитета по международным делам, обороне и безопасности. В марте 2019 года была избрана спикером сената после того как прежний председатель палаты Касым-Жомарт Токаев стал исполняющим обязанности президента. В августе прошлого года депутатские полномочия Дариги Назарбаевой были продлены президентом.

Пока ни Токаев, ни Назарбаева не прокомментировали отставку.