Еще 114 случаев коронавируса подтверждено в Казахстане

Из них почти половина – 64 случая – зарегистрировано в Алматы. Еще 25 случаев выявлено в Актюбинской области, 10 – в столице. 5 новых случаев подтверждено в Мангистауской области, 3 – в Жамбылской области, 2 – в Шымкенте и Алматинской области и по одному случаю – в Туркестанской, Карагандинской и Кызылординской областях.

Всего в стране подтверждено 3785 случаев, из них в Алматы 1240, в столице – 679, в Кызылординской области – 209, в Шымкенте – 206, в Западно-Казахстанской области – 163, в Атырауской области – 161, в Карагандинской области – 153, в Актюбинской области – 149, в Павлодарской области – 146, в Алматинской области – 144, в Жамбылской области – 143, в Туркестанской области – 129, в Акмолинской области – 100, в Мангистауской области – 62, в Костанайской области – 50, в Северо-Казахстанской области – 30, в Восточно-Казахстанской области – 23.

Выздоровели из общего числа заболевших 940 человек, скончались 25.