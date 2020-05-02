В Казахстане не ведутся разработки биологического оружия - МИД

МИД Казахстана ответил на многочисленные публикации о работе Центральной референтной лаборатории (ЦРЛ) в Алматы, в которых утверждается, что она занята разработкой биологического оружия.

«В Казахстане не ведутся никакие разработки биологического оружия, не проводятся исследования против других государств. ЦРЛ серьезно укрепила научный потенциал Казахстана, повысила безопасность исследований. Наличие таких высокотехнологичных объектов отражает уровень развития государства и его способность оперативно реагировать на биологические угрозы», - говорится в сообщении МИДа, распространенном в субботу вечером.

«Казахстан, учитывая трансграничный характер биологических угроз, открыт к международному сотрудничеству, в том числе на базе ЦРЛ. Последовательно выступаем за принятие в рамках КБТО юридически обязывающего документа по верификации и мониторингу биологической деятельности. В условиях глобализации, когда любая биологическая угроза может быстро распространиться по миру, открытое и конструктивное межгосударственное взаимодействие должно стать нормой ответственного поведения», - убежден казахстанский МИД.

В ведомстве напомнили, что в Казахстане имеется ряд природных очагов опасных для человека и животных инфекций, таких как чума, туляремия, бруцеллёз и другие. «Это обуславливает чрезвычайную важность развития производственно-исследовательской инфраструктуры по обеспечению защиты здоровья населения», - поясняют в МИДе.

«ЦРЛ создана в рамках Исполнительного соглашения о ликвидации инфраструктуры ОМУ между РК и США. Финансирование велось через Министерство обороны США по Программе Нанна-Лугара, которая внесла весомый вклад в укрепление режима нераспространения ОМУ в Казахстане, Беларуси, России, Украине», - напомнили во внешнеполитическом ведомстве.

При этом ЦРЛ полностью принадлежит Республике Казахстан и в настоящее время финансируется исключительно из республиканского бюджета. Весь штат его сотрудников состоит из отечественных специалистов. Любая работа, которая проводится в ЦРЛ, находится под контролем министерств здравоохранения, образования и науки, сельского хозяйства. «Ее деятельность сфокусирована на обеспечении биологической безопасности в Казахстане, проведении фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ», - подчеркнули в МИД Казахстана.

С прошедшей зимы в российских СМИ публикуются материалы о работе ЦРЛ в Алматы и схожей лаборатории в Грузии, в которых озвучиваются различные конспирологические теории.