Пятый пациент с коронавирусом скончался в Шымкенте

Еще один пациент умер от последствий коронавируса в Шымкенте, сообщил республиканский оперативный штаб.

78-летняя пациентка была госпитализирована с диагнозом ОРВИ, пневмония. В больнице у нее был подтвержден коронавирус, сообщил оперативный штаб.

29 апреля пациентка была переведена в реанимационное отделение и подключена к аппарату ИВЛ в связи с тяжелым состоянием.

У нее также имелся ряд сопутствующих заболеваний: артериальная гипертензия 3-й степени и хронической бронхит.

Женщина умерла в воскресенье утром.

В Шымкенте к этому моменту умерло пять пациентов с коронавирусом. Всего в городе подтверждено 211 случаев COVID-19, выздоровело 40 человек.

В Казахстане этот летальный случай стал 27-м. При этом известно еще как минимум о трех пациентах, у которых был подтвержден коронавирус, но скончались они от других заболеваний.