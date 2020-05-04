Комитет мажилиса одобрил ее кандидатуру
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Аида Балаева возглавила Мининформации и общественного развития
Фото Sputnik / Владислав Воднев

Тамара Вааль, Vласть

Помощник президента Республики Казахстан Аида Балаева возглавит министерство информации и общественного развития, сообщили Vласти источники в парламенте.

Как заверили два источника, комитета по социально-культурному развитию мажилиса уже одобрил кандидатуру Балаевой на должности министра информации и общественного развития.

«Балаева. Ее утвердили на комитете», - сказал один из собеседников Vласти.

Спустя несколько минут на Акорде был опубликован указ главы государства о назначении Аиды Балаевой главой МИОР. Другим указом главы государства она освобождена от должности помощника президента Республики Казахстан – заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента.

Аиде Балаевой 45 лет. Она окончила Алматинский государственный университет имени Абая по специальности «Учитель русского языка и литературы», а также Казахский национальный аграрный университет по специальности «Юрист». Начала трудовую деятельность в 1999 году и до 2004 года была ведущим специалистом отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского областного управления информации и общественного согласия Министерства информации и общественного согласия Республики Казахстан, исполняющей обязанности начальника управления информации по городу Алматы. Затем стала первым замдиректора, а после директором департамента внутренней политики города Алматы. Аналогичную должность позже занимала в Астане, была замакимом столицы, завотделом внутренней политики администрации президента. С 22 июля 2019 года была помощником президента – заведующей отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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