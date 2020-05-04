Западные регионы, Алматы и столица - лидеры прироста новых случаев коронавируса в понедельник

Вечером в понедельник в Казахстане зарегистрирован еще 21 случай коронавируса: 9 - в Атырауской области, 5 - в столице, 4 - в Жамбылской области, по одному - в Алматы, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях, сообщила пресс-служба Минздрава.

В целом за понедельник в Казахстане подтверждено 129 новых случаев коронавируса - вдвое больше, чем в воскресенье, когда страна продемонстрировала резкое резкое замедление прироста числа заболевших.

Больше всего новых заболевщих в понедельник выявлено в Алматы - 33, Западно-Казахстанской области - 20, столице - 16, Атырауской области - 12, Мангистауской и Жамбылской областях - по 9.

Из больниц в понедельник выписано после выздоровления 89 пациентов. В стране зарегистрировано два новых летальных случая - в Жамбылской и Карагандинской областях.

Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова в понедельник заявила, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась и казахстанцы начнут "возвращаться к нормальной жизни".

С начала эпидемии в Казахстане официально подтверждено 4 049 случаев коронавируса, 29 человек скончались от его последствий, 1 173 выздоровели.