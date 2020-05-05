Ущерб в Мактааральском районе будут считать по опыту Арыси – Шукеев

Ущерб жителей Мактааральского района, чье имущество пострадало из-за прорыва дамбы в Узбекистане, будут считать по опыту Арыси, заявил во вторник в ходе заседания правительства аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

«У нас есть опыт Арыси, и после того, как вода уйдет из населенных пунктов, мы будем обходить каждый дом, чтобы рассчитать, какой был ущерб. После чего вместе с комиссией будем рассматривать, как восстанавливать эти дома, как восстанавливать ущерб», - сказал Шукеев.

Он отметил, что в общей сложности из-за прорыва дамбы в Узбекистане, по предварительным данным, подтоплено 845 домов, 3 школы, 5 детских садов, 4 медицинских объекта и дом культуры, а также мост и дороги протяженностью 54,7 км. Кроме того, затоплено 7 639 га посевных площадей.

Всего было эвакуированы 31 606 жителей из 14 населенных пунктов, однако подтопления произошли только в пяти, в двух населенных пунктах угроза миновала. В целом созданы 19 эвакуационных пунктов.

«Люди, которые еще не были эвакуированы, с ними мы проводим информационно-разъяснительную работу. Например, в Арыси мы проводили общее собрание, а сейчас мы с каждым человеком проводим индивидуальную беседу. Со стороны народа есть понимание, и мы ждем комиссию, после прихода которой будем обходить все эти населенные пункты», - подчеркнул аким Туркестанской области.