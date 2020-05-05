Жители семи населенных пунктов Мактааральского района возвращаются в свои дома

«Мы семь населенных пунктов, которые находились под угрозой затопления, благодаря усилиям акимата, ЧС, военных и «Казводхоза», отстояли, вода уже к этим населенным пунктам не подступает. Поэтому мы возвращаем (жителей – V) из эвакуации, они могут вернуться в свои дома. Это Шугыла, Нурлытан, Таниргбергена Жайлыбаева, Арайлы, Ырысты, Каракир. Туда жители организовано из эвакопунктов на автобусах возвращаются и на своем транспорте от родственников, где проживали», - сказал Калкаманов.

По-прежнему затопленными в районе остаются пять населенных пунктов: Женис, Жана Турмыс, Оргебас, Достык и Фирдоуси. По информации замакима области, в них проживало 6 128 человек. При этом Калкаманов сообщил, что есть «хорошие новости»: по последним данным с гидрозамеров от РГП «Казводхоз» в целом на 2-4 сантиметра вода в затопленных населенных пунктах падает.

«Это говорит о том, что нового прихода воды нет со стороны Узбекистана, на сегодняшний день можно сказать ситуация стабилизировалась», - заявил замакима.

«Теперь, чтобы в дальнейшем развить ситуацию и освободить населенные пункты от воды, мы ждем, когда уровень в основном стволе голодностепного канала понизится, и для этого из Тараза, Кызылорды и города Шымкент привлечены дополнительные крупные помпы-насосы, которые могут кидать до 100 кубометров в секунду. Такие насосы будут установлены в определенных местах, и пойдет сброс воды в коллекторы, а затем в дальнейшем в каналы», - проинформировал Калкаманов.

Замакима также сообщил, что сейчас обсуждается вопрос о переносе двух населенных пунктов в другое место.

«Это жители подняли (вопрос – V) и наше это было предложение акимата области: Жана Турмыс и Женис, которые находятся в естественном понижении, это самая низкая точка Мактааральского района, которые первыми понесли урон от наводнения и больше всех затоплено участков – почти 100%, все эти дома мы планируем перенести в другое место. Для этого мы сейчас изыскиваем участок и ждем решения акима области и государственной комиссии», - сказал он.

Сегодня аким региона Умирзак Шукеев на заседании правительства сообщал, что в целом в результате прорыва дамбы в Узбекистане 1 мая, по предварительным данным, в Мактааральском районе оказались подтоплены 845 домов, 3 школы, 5 детских садов, 4 медицинских объекта и дом культуры, а также мост и дороги протяженностью 54,7 км. Кроме того, затоплено 7 639 га посевных площадей. Всего было эвакуированы 31 606 жителей из 14 населенных пунктов, 5 были затоплены, в двух населенных пунктах угроза миновала. Шукеев также отметил, что ущерб, нанесенный жителям, будут считать по опыту Арыси: «После того, как вода уйдет из населенных пунктов, мы будем обходить каждый дом, чтобы рассчитать, какой был ущерб. После чего вместе с комиссией будем рассматривать, как восстанавливать эти дома, как восстанавливать ущерб».

Напомним, что по поручению премьер-министра страны создана правительственная комиссии во главе с вице-премьером Романом Скляром. Комиссия будет оценивать ущерб и займется ликвидацией последствий наводнения.