В Казахстане появятся два модульных лабораторных комплекса для определения COVID-19

Фонд Булата Утемуратова приобрел два модульных лабораторных комплекса, которые были разработаны и представлены в Китае в начале апреля. Мощность каждой лаборатории составляет 1000 анализов в день, результат теста готовится в течение трех часов.

В Казахстане появятся уникальные биобезопасные лаборатории для проведения быстрого и высокоточного ПЦР-скрининга населения на коронавирус. Фонд Булата Утемуратова приобрел два лабораторных комплекса на общую сумму 4 млн. долларов США, которые установят в столице и Алматы. При необходимости они могут быть оперативно перевезены и развернуты в других городах. Сообщается, что Фонд безвозмездно передаст оснащенные мобильные ПЦР-лаборатории Министерству здравоохранения.

Лаборатория разработана китайской компанией BGI, производящей оборудование и расходные материалы для лабораторных анализов. Новую разработку представили 3 апреля, в Шэньчжэне (КНР), где располагается штаб-квартира BGI. В Казахстане она появится уже в конце мая.

Как отмечают в Фонде, лаборатория состоит из трех надувных модулей (мембран) цилиндрической формы с автономной системой внутренней вентиляции и фильтрации воздуха. Весь комплект состоит из 17 единиц высокотехнологичного оборудования и комплектов инструментов для забора, хранения и маркировки биологического материала и проведения полного цикла анализа полимеразной цепной реакции для выявления COVID-19 в режиме реального времени. Мощность лаборатории составляет 1000 анализов за один день, результат теста готовится в течение трех часов. Чтобы лаборатория начала работу сразу после установки, Фонд Булата Утемуратова также приобрел наборы необходимых реагентов для проведения 60 тыс. тестов. Тесты будут проводиться бесплатно.

Ранее Фонд Булата Утемуратова завез в страну и передал 94 тыс. экспресс-тестов министерству здравоохранения. Уже протестировано 40 тыс. человек, антитела выявлены у 500.