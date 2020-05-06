Узбекистан обещает провести открытое расследование причин катастрофы
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Мирзиёев выразил готовность помочь Казахстану в устранении последствий наводнения
Фото пресс-службы акимата Туркестанской области

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил готовность помочь Казахстану в устранении последствий наводнения в Туркестанской области, произошедшего из-за прорыва дамбы на территории Сырдарьинской области Узбекистана.

«Мы также выразили готовность предоставить нашим казахстанским братьям необходимую помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия», - заявил Мирзиёев на совещании во вторник, передает Gazeta.uz.

От отметил, что в ходе разговора со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым «в духе взаимопонимания и открытости» обсудил последствия наводнения.

«Мы с братским казахским народом издавна жили бок о бок, пили воду из одной реки, мы близки, как родственники. Мы всегда стояли плечом к плечу и поддерживали друг друга, как в светлые дни, так и в периоды испытаний. Мы очень сожалеем, что эта неожиданная техногенная катастрофа принесла столько бед и нанесла ущерб не только нашему населению, но и соседям, нашим братьям, населенные пункты и посевы которых также были повреждены», - сказал Мирзиёев.

Он пообещал, что правительства двух стран «будут тесно сотрудничать в борьбе с последствиями стихии».

В результате урагана, обрушившегося на Узбекистан на выходных, в северной Сырдарьинской области произошел прорыв дамбы. Вода затопила большие территории республики, а также дошла до Мактааральского района Туркестанской области, расположенного на казахстанско-узбекской границе. В Казахстане подтопленными оказались несколько населенных пунктов, было эвакуировано более 30 тысяч человек.

В Узбекистане, сообщил во вторник президент страны, погибли четыре человека, несколько были госпитализированы.

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