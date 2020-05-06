Скончались в стране свыше 71 тыс. человек
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В США число случаев коронавируса превысило 1,2 млн
Фото AP

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США общее число случаев заражения коронавирусом достигло 1 203 892, скончались 71 043 человек, выздоровели 189 791.

Русская служба ВВС со ссылкой на New York Times сообщает, что в США сотрудники администрации президента Дональда Трампа говорят о постепенном сворачивании работы группы по борьбе с коронавирусом. Эта группа координирует усилия Белого дома по борьбе с эпидемией.

Тем временем нью-йоркское метро впервые за свою историю прекратит работать ночью. В ночь на среду в нем проведут работы по дезинфекции, после чего поезда пойдут снова, но с увеличенными интервалами. Начиная с часа ночи в среду 472 станции метро будут работать только на выход. Тысячи полицейских будет следить за тем, чтобы в вагонах никто не оставался, так как из-за снижения количества пассажиров на 90% поезда метро заполонили бездомные. Нормальная работа метрополитена возобновится после того, как закончится пандемия. В Нью-Йорке заразились коронавирусом 321 192 человека, умерли 25 124.

В Испании общее число случаев достигло 219 329, скончались 25 613 человек, вылечились 123 486.

В Италии, которая раньше занимала первое место в Европе по смертности от COVID-19, из общего числа заболевших 213 013 умерли 29 315, выздоровели 85 231. На первом месте по числу летальных случаев теперь Великобритания: в целом в стране заразились 196 240 человек, умерли 29 501, количество выздоровевших не изменилось – 910 человек.

Во Франции – 170 687 случаев заражения, 25 537 летальных случаев и 52 842 выздоровления.

Между тем Русская служба ВВС пишет, что первый случай коронавируса во Франции был зарегистрирован в конце декабря, а не в январе, как утверждалось ранее. Глава больницы Жана-Вердье доктор Ив Коэн рассказал, что мазок, взятый у поступившего в реанимацию пациента 27 декабря прошлого года, прошел недавно повторное тестирование и выявил присутствие коронавируса. В момент поступления в больницу пациента лечили от пневмонии, поскольку на тот момент мир еще не знал о коронавирусе – китайское отделение ВОЗ было поставлено в известность о новом вирусе лишь 31 декабря. Врач призвал других вирусологов перепроверить мазки пациентов, поступавших с пневмонией в декабре-январе, на наличие COVID-19.

В Германии общее число случаев коронавируса достигло 167 007, летальных случаев – всего 6 993, за сутки эта цифра не изменилась. Выздоровели в стране 135 100 человек.

Напомним, во многих европейских странах жизнь постепенно возвращается в более нормальное русло, после того как в понедельник там начали постепенно ослаблять карантин.

В России 155 370 случаев заражения, 1 451 летальный случай и 19 865 выздоровлений; в Турции – 129 491 случай COVID-19, умерли 3 520 человек, вылечились 73 285. Бразилия обошла Иран по числу заболевших и вышла на девятое место в мире. В стране 115 455 случаев заражения, 7 938 летальный исход, 48 221 выздоровевший. В Иране – 99 970 случаев коронавируса, 6 340 заболевших умерли, 80 475 выздоровели.

Всего в мире заразились коронавирусом 3 662 101 человек, скончались 257 207, выздоровели 1 198 802.

В Казахстане всего с 13 марта зарегистрировано 4 205 случаев коронавируса, 29 летальных случаев и 1 279 выздоровлений.

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