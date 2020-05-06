Из них 50% – через центры занятости
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Более 20 тыс. рабочих мест будет создано в Алматы в рамках «Дорожной карты занятости»
Фото Данияра Мусирова

В Алматы в рамках реализации «Дорожной карты занятости» планируется создание свыше 20 тыс. рабочих мест, при этом власти намерены обеспечить работой 10 тыс. официально зарегистрированных безработных. Об этом на брифинге в среду сообщил заместитель руководителя управления социального благосостояния города Данияр Алкебайулы.

«Правительством утверждена «Дорожная карта занятости». В городе Алматы планируется (реализовать – V) 214 инфраструктурных проектов. На это выделено более 103 млрд тенге. В рамках реализации проекта предусматривается создание более 20 тыс. рабочих мест, из которых 50% будет трудоустроено через центры занятости, то есть зарегистрированных безработных мы будем трудоустраивать», - сказал он.

После завершения «Дорожной карты занятости» за счет строительства новых объектов будет создано более 2 тыс. постоянных рабочих мест, добавил представитель управления. В целом в рамках реализации «Дорожной карты занятости» в городе будет построено 47 новых объектов, в том числе 31 объект социальной сферы. Какие именно это объекты, Алкебайулы не уточнил, отметив только, что среди проектов – капитальный и текущий ремонту социально-культурных объектов, жилищно-коммунального хозяйства, реконструкция, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры и благоустройство территорий.

Говоря о трудоустройстве на постоянные рабочие места, директор Центра занятости населения города Диляра Иманкулова сообщила, что Алматы, как и столица, «лидирует по числу вакансий».

«Анализ поступающих вакансий показывает, что на сегодня наиболее востребованными являются рабочие профессии, такие как электрик, водители, сварщики, формовщики железобетонных конструкций, медработники и работники сферу услуг», - проинформировала Иманкулова.

Накануне на селекторном заседании правительства были рассмотрены вопросы реализации «Дорожной карты занятости». Как отметил министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, «основные условия программы заключаются в том, что не менее 90% поставщиков услуг и используемых строительных материалов должны быть отечественными производителями и подрядчиками, не менее 50% создаваемых рабочих мест должны быть вовлечены через центры занятости с учетом безработицы, особенно безработной молодежи».

В целом, по его информации, акиматами было представлено 6 506 проектов, из них 2 703 проекта социальной инфраструктуры, 1 039 – жилищного хозяйства, 1 799 – инженерно-транспортной инфраструктуры и 695 проектов благоустройства населенных пунктов. Всего в рамках реализации данных проектов будет создано 255 тыс. рабочих мест, а реализованные проекты способствуют дальнейшему созданию более 100 тыс. постоянных рабочих мест в различных отраслях экономики. В частности, будет построено 80 новых образовательных учреждений, что позволит также решить проблему аварийных и трехсменных школ, обеспечить доступ к образованию детей на селе и создать 7 тыс. новых рабочих мест учителям.

В ряде регионов начаты работы по 1 265 проектам, создано более 17 тыс. рабочих мест, принято 10 332 работника.

Учитывая потенциал всех сегодняшних программ, в Минтруда считают, что в 2020 году есть возможность привлечь к трудоустройству 1 млн 220 тыс. человек.

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