Жители 12 населенных пунктов Мактааральского района вернулись домой

«В настоящее время в связи с отсутствием угрозы подтопления население в количестве 22 768 человек 12-ти населенных пунктов, возвращены по домам», - сообщается на сайте КЧС.

Между тем акимат Туркестанской области сообщает, что уровень воды в затопленных поселках падает.

«В селах Женис и Жантаксай вода уменьшилась на 14 см, в селе Жанатурмыс – на 17 см. Также уровень воды на въезде в Оргебас снизился на 11 см, возле канала К-15-9 А – на 13 см, перед мостом в селе Арай – на 6 см. Объем красной воды уменьшился на 0,05 см вначале коллектора BC-12 в селе Шугыла, на 8 см в канале K-15-M-A у шоссе М-39 в поселке Нурлы Жол и на 5 см в канале ЦГК. Кроме того, в населенном пункте Когалы вода уменьшилась на 3 см за 9 часов, в районе, где расположен коллектор – на 2 см», - проинформировали в акимате.

В результате прорыва дамбы в Узбекистане 1 мая затопленными оказались 5 населенных пунктов Мактааральского района, 14 находились в зоне риска, всего было эвакуировано 31,6 тыс. человек. Замакима региона Сакен Калкаманов накануне сообщил, что всем пострадавшим от наводнения жителям района будет выплачена компенсация, ее размер определит правкомиссия. Кроме этого, по его словам, все 1030 домов, которые оказались в зоне затопления, будут восстановлены либо отстроены заново. Также будут восстановлены 4 школы, 4 фельдшерских амбулаторных пункта, дом культуры и 5 детских адов и 11 коммерческих объектов, жителям возместят погибший скот. Помимо этого, гуманитарная помощь будет оказываться в прежнем объеме до конца лета.