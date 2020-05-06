Умерший в Алматы пациент с коронавирусом находился на аппарате ИВЛ

Скончавшийся накануне в Алматы 68-летний мужчина, у которого был выявлен коронавирус, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Мужчина переносил тяжелые хронические заболевания и имел инвалидность первой группы, сообщили в среду в акимате города Алматы.

«Пациент в течение длительного времени переносил тяжелые хронические заболевания (вирусный гепатит, сахарный диабет, артериальная гипертензия, хронический пиелонефрит единственной почки, хроническая почечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца), имел инвалидность 1 группы. В больницу Скорой неотложной медицинской помощи пациент поступил в тяжелом состоянии за счет течения пневмонии на тяжелом коморбидном фоне», - указано в сообщении.

Сообщается, что пациент был обследован в провизорном госпитале, и после получения положительного результата ПЦР-теста на коронавирус был переведен в инфекционный стационар 19 апреля.

«Несмотря на проводимое лечение, состояние прогрессивно ухудшалось, находился на искусственной вентиляции легких. Течение тяжелой тотальной COVID-пневмонии на фоне хронической сердечной и почечной недостаточности привело к неблагоприятному исходу», - сообщает пресс-служба ведомства.

В акимате подчеркнули, что решение о том, что основной причиной смерти является короновирусная инфекция, «принято Комиссией по изучению летальных исходов, в состав которой входят профильные специалисты, в том числе пульмонологи».

В Алматы в настоящий момент зарегистрировано 1 392 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. На лечении в инфекционных стационарах от Covid-19 на сегодня находятся 1 156 пациентов. Скончались от последствий коронавируса 9 человек, еще один, зараженный коронавирусом, умер от других заболеваний. Выздоровели 263 человека.