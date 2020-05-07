В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 4,5 тысячи

По данным оперативного штаба на утро четверга, в Казахстане зарегистрированы 80 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране достигло 4 502.

Больше всего новых случаев выявлено в Алматы – 28 и в столице – 25. В Алматы всего зарегистрировано 1 422 случая заражения, в столице общее число выросло до 853.

11 новых случаев зарегистрировано в Атырауской области, 9 – в Мангистауской области, 4 – в Костанайской области, 2 – в Западно-Казахстанской области, в Кызылординской области – один новый случай.

В Западно-Казахстанской области инфекция выявлена у жителя Шымкета и у жителя региона. Оба вернулись из России, где они работают. Были госпитализированы в карантинный стационар, по результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19. Сейчас пациенты находятся в областной инфекционной больнице. В Костанайской области коронавирус выявлен у четверых жителей города Житикара, все они являются контактными с ранее заболевшим пациентом. А в Кызылординской области заболевшая - 42-летняя женщина из числа контактных с инфицированным.

В Атырауской области общее число случаев достигло 240, в Кызылординской – 223, в Западно-Казахстанской области – 210, в Мангистауской области – 105, в Костанайской области – 58.