Уровень эпидопасности из-за COVID-19 в Китае понижен до минимального

Во всех регионах Китая уровень эпидемиологической опасности из-за коронавируса понижен до минимального, в стране не осталось регионов со средним и высоким уровнем опасности, сообщает РИА Новости .

Власти провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая в среду понизили уровень угрозы распространения коронавирусной инфекции в городах Суйфэньхэ и Харбин со среднего до низкого. С четверга до низкого понижен уровень эпидопасности в уезде Линькоу городского округа Муданьцзян. Это были последние регионы, где скорректировали уровень угрозы. Теперь все 125 городов и уездов провинции теперь считаются районами с низким уровнем опасности распространения заболевания.

Понижение уровня угрозы означает, что теперь местные власти могут корректировать меры профилактики, во всех этих регионах будут возобновлять производство, восстанавливать нормальный режим работы и жизни.

В начале апреля эпидситуация в провинции Хэйлунцзян осложнилась из-за въезда из-за границы граждан КНР, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. С 12 апреля власти Харбина усилили меры профилактики, ввели ограничение по передвижению и 28-дневный обязательный карантин для всех прибывающих. Но сейчас в провинции насчитывается 140 человек с коронавирусной инфекцией. Жесткие меры также были введены в городе Суйфэньхэ, с 7 апреля временно был закрыт пассажирский коридор в пункте пропуска «Пограничный — Суйфэньхэ», а с 9 апреля пассажирское сообщение было временно приостановлено через пункт пропуска на российско-китайской границе «Маньчжурия – Забайкальск».