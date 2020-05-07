Столица второй день остается лидером прироста заболевших коронавирусом

Так, в столице выявлено 33 случая, Туркестанской области - 3 случая, по 2 случая - в Алматы, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Западно-Казахстанской областях, по 1 случаю - в Шымкенте и Северо-Казахстанской области.

Всего за день в Казахстане выявлено 156 новых случаев коронавируса - это меньше, чем накануне, когда было зарегистрировано 217 случаев. В процентом отношении прирост составил около 3,5%, вернувшись к значениям первых дней этой недели.

Между тем больше всего новых заболевших второй день подряд фиксирует столица - в четверг здесь выявлено 70 новых случаев. Накануне их было 96. Управление общественного здоровья города и Минздрав никак не объясняют прирост. Ранее органы здравоохранения объясняли сохраняющийся прирост расширяющимся тестированием.

Другими лидерами прироста в четверг были Алматы - 35 новых заболевших, Атырауская область - 11, Западно-Казахстанская и Мангистауская области - по 9. В четверг случаи коронавируса выявлены в 14 из 17 регионов страны.

В этот день из больниц выписано еще 110 выздоровевших пациентов.

В целом с начала эпидемии в Казахстане официально подтверждено 4 578 случаев коронавируса, скончалось 30 человек, выздоровело 1 518.