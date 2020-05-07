Российский бизнесмен Усманов перечислил $5,2 млн пострадавшим от наводнения в Туркестанской области

Деньги будут распределены между пострадавшими
Российский предприниматель узбекского происхождения Алишер Усманов перечислил $5,2 млн. пострадавшим от наводнения в Туркестанской области Казахстана, сообщила пресс-служба акимата региона.
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