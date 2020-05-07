Российский бизнесмен Усманов перечислил $5,2 млн пострадавшим от наводнения в Туркестанской области

Российский предприниматель узбекского происхождения Алишер Усманов перечислил $5,2 млн. пострадавшим от наводнения в Туркестанской области Казахстана, сообщила пресс-служба акимата региона.

«Российский предприниматель Алишер Усманов перечислил на счет корпоративного фонда социального развития «Туркестан» 5 млн. 202 тыс. долларов США пострадавшим 30420 эвакуированным гражданам в результате наводнения Мактааральского района», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, «средства будут перечислены на 5202 лицевых счета глав семей пострадавших граждан».

В результате прорыва дамбы в Узбекистане 1 мая затопленными оказались 5 населенных пунктов Мактааральского района, 14 находились в зоне риска, всего было эвакуировано 31,6 тыс. человек. Часть из них уже вернулись домой.

Из резерва правительства средства направлены на восстановление тысячи домов, которые были разрушены в результате наводнения, а также выплату компенсаций. Каждый житель пострадавших населенных пунктов получит по 100 тысяч тенге.

Состояние 66-летнего Алишер Усманов в 2019 году Forbes оценивал в $12,6 млрд. Он активно участвует в программе развития Узбекистана после смены президента в стране.