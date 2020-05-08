Михаил Саакашвили стал главой исполнительного комитета Национального совета реформ в Украине

«Сегодня я имел длительную и интересную встречу с президентом Зеленским. Я думаю, он прекрасно понимает, что у страны нет альтернативы быстрым изменениям и без того, чтобы не стоять на месте и двигаться вперед, плохой груз прошлого нас быстро догонит и переедет. Поэтому президент очень решительно настроен на радикальные реформы и изменения.

Мне очень понравился его настрой, потому что сам факт моего назначения показывает, что он готов идти на неординарные шаги, против которых его отговаривало огромное количество людей. В основном его отговаривали те, кто хотят, чтобы в Украине сохранялся статус кво, а статус кво - это болото. Украину нужно вытаскивать из болота, а это может сделать только президент, который никогда не был вором и никогда им не станет (я уверен, что президент Зеленским таковым и является), и у которого есть амбиция остаться в истории Украины человеком, который смог что-то сделать для своего народа и для каждого украинца», написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

До этого была информация, что Зеленский планирует назначить Саакашвили заместителем главы правительства по вопросам реформ. Однако Верховная Рада не поддержала эту инициативу.

Саакашвили в 2015 году пригласил на Украину бывший президент Порошенко, он назначил его главой Одесской области. Спустя два года Порошенко лишил его гражданства. Владимир Зеленский в мае 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство.