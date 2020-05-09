Суверенный фонд Норвегии впервые начнет продавать активы из-за дефицита бюджета

Норвежский суверенный фонд Government Pension Fund Global (GPFG), который является крупнейшим в мире – его объем составляет более $1 трлн, впервые в истории начнет продавать активы, чтобы покрыть дефицит бюджета страны, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

На экономику Норвегии негативно повлияла пандемия коронавируса и обвал цен на мировом рынке нефти, которая является главным экспортным продуктом страны. 7 мая Центробанк, который и управляет суверенным фондом, снизил ключевую ставку до нуля. Глава ЦБ Ойстен Олсен заявил, что продажа активов, предусмотренная правилами фонда, дает «простор для маневра» в условиях самого тяжелого кризиса со времен Второй мировой войны.

Дефицит бюджета Норвегии, по оценкам правительства, в 2020 году составит $20 млрд без учета налоговых льгот нефтяникам, а это еще более $5,8 млрд.

GPFG, в который идут нефтяные сверхдоходы, был основан в 1990 году. Фонду принадлежит 1,5% акций всех зарегистрированных в мире компаний, а его средняя историческая доходность составляет 6,1%, или $524,4 тыс. в год.

В Норвегии с 27 февраля, когда был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом, заразились 8 070 человек, 218 умерли.

