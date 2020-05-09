Число выздоровевших от коронавируса в мире превысило 1,3 млн

По данным Университета Джонса Хопнкинса, в мире коронавирусом заразились уже 3 937 813, умерли 276 863 человека, а выздоровели 1 319 447 человек.

Больше всего выздоровевших в США – 198 993. На втором месте Германия – 141 700 выздоровевших, на третьем месте Испания – 131 148. В Италии выздоровели 99 023 человека, в Турции – 86 396, в Иране – 83 837, в Китае – 78 993, в Бразилии – 59 297, во Франции – 55 892, а замыкает десятку лидеров по количеству выздоровевших от коронавиурса Канада – здесь поправились 30 237 человек.

По числу заболевших и умерших лидирует по-прежнему США: заразились 1 283 908 человек, умерли 77 179.

В Испании – 222 857 заразившихся и 26 299 умерших; в Италии общее число инфицированных достигло 217 185, скончались 30 201 человек. При этом в пятницу в Италии было зарегистрировано наименьшее количество новых случаев и ежедневных смертельных случаев за три дня: 1327 случая за 24 часа, пишет Bloomberg. А в Испании, наоборот, 1095 новых случая за последние 24 часа – это самое большое увеличение почти за неделю, так как страна проходит первую фазу плана по ослаблению карантинных мер. Тем временем Европейский союз планирует продлить до 15 июня запрет на большинство поездок, считая, что ситуация с пандемией «остается хрупкой как в Европе, так и во всем мире». Запрет на поездки в ЕС для сдерживания распространения коронавируса был введен в середине марта и продлен в прошлом месяце до 15 мая.

В Великобритании, которая занимает четвертое место в мире по заболеваемости и второе – по смертности, 212 629 заразившихся и 31 316 смертей от COVID-19, а выздоровели 997 человек. Первый министр Шотландии Никола Осетрин после беседы с премьер-министром Борисом Джонсоном заявил, что Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия могут начать ослаблять ограничения, если медицинские свидетельства покажут, что это необходимо. Ожидается, что Джонсон объявит о планах по ослаблению ограничений в воскресенье.

В России число заболевших выросло до 187 859, умерли 1 723 человека, выздоровели 26 608. Страна обошла Германию и Францию по заболеваемости и вышла на пятое место в мире.

Во Франции всего с начала эпидемии заразились 176 202 человека, из них умерли 26 233; в Германии – 170 588 инфицированных в целом и 7 510 умерших.

В Бразилии 146 894 случая заражения и 10 017 летальных случаев; в Турции – 135 569 заразившихся и 3 689 умерших; в Иране – 104 691 случай заражения коронавирусом и 6 541 летальный случай. Как сообщает Bloomberg, Турция планирует провести свыше 500 тыс. тестов на антитела к коронавирусу, чтобы контролировать и сдерживать распространение заболевания. Национальное государственное статистическое агентство случайным образом выбрало 150 тыс. домохозяйств для тестирования.

В Казахстане в этому моменту зарегистрировано 4 834 случая заражения, умер 31 человек, выздоровели 1 631.