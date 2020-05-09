В 4,1 млрд тенге оценили ущерб аграриев Туркестанской области из-за наводнения

В Мактааральском районе Туркестанской области из-за наводнения повреждены сельхозугодья общей площадью 7639 га, сообщает пресс-служба областного акимата. Ущерб аграриев оценивается в 4,1 млрд тенге, еще 32 млн необходимо для возмещения потерь скота.

«В районе повреждены посевы 11 населенных пунктов. В целом сформирован список более 1 тыс. сельхозтоваропроизводителей. Мы рассчитали и рекомендовали правительству сумму в размере 4 млрд 1 млн тенге на общую посевную площадь 7639 гектаров. По решению комиссии будет выплачена компенсация товаропроизводителям по каждому виду культур», - сообщил в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций руководитель областного управления сельского хозяйства Нурбек Бадыраков.

Он добавил, что «пострадало 297 животных: 58 голов коров, 227 овец и коз, 16 лошадей, 2 верблюдов и 227 домашних птиц».

«Для возмещения потерь скота мы рассчитываем затраты в размере 32 млн тенге по рыночным ценам и данную отчетность представили правительству», - сказал руководитель управления.