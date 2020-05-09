Главная Новости #землетрясение В Алматы ощущалось землетрясение Оно произошло на территории Китая 2020-05-09 22:08:00 540 Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться В Алматы в 21:36 ощущалось землетрясение силой 2-3 балла, сообщил комитет по ЧС. По данным сети сейсмических станций комитета науки Минобразования зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого располагался в 291 км на юг от Алматы на территории Китая. Магнитуда MPV в эпицентре составила 4.9, оно произошло на глубине 5 км. Понравилась новость, поделитесь с друзьями: Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Свежее из этой рубрики Практически равное число новых зараженных коронавирусом и выздоровевших зафиксировано за день в Казахстане Новости В Сеуле закрывают бары и ночные клубы после новой вспышки коронавируса Новости Еще 24 новых случая коронавируса зарегистрировано в Казахстане Число выздоровевших от коронавируса казахстанцев достигло почти 1,7 тысяч Новости В 4,1 млрд тенге оценили ущерб аграриев Туркестанской области из-за наводнения Новости В столице число случаев коронавируса превысило тысячу В Туркестанской области началось строительство нового микрорайона для пострадавших от наводнения Новости Число выздоровевших от коронавируса в мире превысило 1,3 млн Новости В Бразилии стремительно растет число заразившихся коронавирусом Просматриваемые Новости 08.05.2020 Снятие карантина в Казахстане будет компенсироваться новыми мерами Новости 02.05.2020 В городах Карагандинской области разрешат передвижение на своих автомобилях Новости 02.05.2020 Прекращены полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой Новости 02.05.2020 В Казахстане за день зарегистрировано 260 новых случаев коронавируса Новости 04.05.2020 В Казахстане резко замедлился прирост новых случаев коронавируса Новости 07.05.2020 217 новых случаев коронавируса подтверждено в Казахстане в среду