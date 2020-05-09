Оно произошло на территории Китая
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В Алматы ощущалось землетрясение

В Алматы в 21:36 ощущалось землетрясение силой 2-3 балла, сообщил комитет по ЧС.

По данным сети сейсмических станций комитета науки Минобразования зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого располагался в 291 км на юг от Алматы на территории Китая.

Магнитуда MPV в эпицентре составила 4.9, оно произошло на глубине 5 км.

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