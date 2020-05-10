Штрафы за требование с педагогов лишней отчетности будут составлять до 120 МРП

Вступил в силу приказ министра образования и науки Асхата Аймагамбетова от 6 апреля 2020 года, который, по его словам, «решает вопрос излишней отчетности педагогов». Как сообщил министр на Facebook , «приказом установлен четкий перечень документов, обязательных для заполнения педагогами организаций среднего, технического и профессионального образования».

Говоря о важности этого документа, Аймагамбетов подчеркнул, что «теперь появились юридические основания для избавления учителей от многочисленных отчетов».

«Отныне есть конкретный перечень, определенный министерством, есть ответственность за истребование документов сверх установленного списка, прописанная в законе «О статусе педагога» и в административном кодексе, и есть органы, которые могут привлекать к административной ответственности в виде штрафа», - отметил он.

По его информации, теперь учитель-предметник ежедневно заполняет два документа: ведет классный журнал и готовит поурочный (краткосрочный) план. Также в начале учебного года разрабатывает календарно-тематическое (среднесрочное) планирование и в конце каждой четверти заполняет документы по критериальному оцениванию.

«Все остальные многочисленные документы отменены», - подчеркнул глава МОН.

«Если учитель еще и наставник молодого педагога и получает за это надбавку приблизительно в 17 тыс. тенге, то добавляется один методический документ по совместной работе с молодым коллегой. Если учитель осуществляет классное руководство, то он в начале учебного года готовит план воспитательной работы, по мере его реализации ведет протоколы родительских собраний в электронном формате, заполняет табеля учащихся, при необходимости обновляет личные дела школьников. Для руководителя школы и для заместителей руководителя также четко установлены самые необходимые документы и отменены все лишние», - пояснил он.

Для педагогов колледжей определены следующие документы: в начале года – рабочая учебная программа и календарно-тематический план, ежедневно – поурочный план и журналы учета теоретического, производственного обучения, индивидуальных занятий. И еще одна форма, если педагог выполняет функции куратора.

«Такая же работа по кардинальному снижению количества отчетных документов проводится и по уровням дошкольного и высшего образования», - сообщил министр.

Что касается преподавателей вузов, то «та документация, которая ведется в связи с контролем со стороны МОН, сохраненная в нормативных документах, полностью пересматривается, и уже приняты решения об исключении многих из них». В частности, отменены планы работы кафедры, протоколы комиссий, рабочие учебные планы. Аймагамбетов уверен, что «отмена планов кафедры приведет к отмене бумажных журналов учета педагогической нагрузки, планов учебно-методической и другой работы преподавателя и т.д.».

«МОН не должен контролировать внутренние процессы в вузах, а сосредоточиться только на общих требованиях к результатам обучения», - подчеркнул он.

Аймагамбетов считает, что в целом «отмена излишней отчетности и унификация форм документации, в первую очередь, разгрузит педагога, даст возможность работать творчески, приведет к оптимизации излишнего документооборота, преодолению архаичной практики сбора информации посредством документов различных форм».

«В центре образовательного процесса должен находиться ребенок, его личность. Поэтому работа министерства направлена на освобождение педагога от ненужных дел, чтобы все свое рабочее время он тратил на детей, повышал качество знаний у детей, на то, чтобы у него было время заниматься с ними индивидуально», - отметил министр.

При этом ведомство будет требовать от педагогов «высокого уровня профессионализма и качества процесса обучения».

Что касается ответственности, то, как сообщил министр, при поступлении обращения по фактам привлечения педагогов к видам работ, не входящим в их профессиональные обязанности, или истребования у них отчетности либо информации, не связанной с должностными обязанностями, территориальные департаменты комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки будут проводить внеплановую проверку «с выездом или без выезда в организацию образования».

«В случае, если лицо, впервые допустившее нарушение, признало свою вину, комитет и территориальный орган не составляют протокол об административном правонарушении и выносят постановление о предупреждении виновного лица. В отношении лица, допустившего повторное нарушение, составляется протокол об административном правонарушении. Административный штраф составляет от 20 до 120 МРП», - проинформировал Аймагамбетов.