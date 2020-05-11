Правительство разработало соответствующий план
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Ослабление карантинных мер в Казахстане будет продолжаться до конца июня
фото Данияра Мусирова

Тамара Вааль, Vласть

Правительство Казахстана разработало план по смягчению карантинных мер, и ограничения постепенно будут сниматься вплоть до конца июня, заявил в понедельник в ходе брифинга в правительстве заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.

«Сегодня разработан целый план по смягчению карантинного режима. Это, могу сказать, что включительно июнь месяц... У нас уже расписан план действия правительства по всем этим смягчениям ограничительных мер», - сказал Тугжанов.

Кроме этого, сообщил он, правительством разработан и рассмотрен комплексный план по восстановлению экономики страны, который состоит из 159 пунктов.

«Эти все меры направлены на восстановление экономической составляющей, которую мы получили во время карантинного режима, которую мы получили в период ЧП. Это серьезные вопросы, которые стоят на повестке дня», - подчеркнул вице-премьер.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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