Почти 286 тыс. человек умерли в мире от коронавирусной инфекции

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире от коронавируса скончались уже более 285,9 тыс. человек, а общее число заболевших – более 4,17 млн. Выздоровели свыше 1,45 млн.

В США свыше 1,34 млн заразившихся, почти 80,4 тыс. умерших от коронавируса и более 232,7 тыс. выздоровевших. В Испании более 277,4 тыс. заболевших, умерли свыше 26,7 тыс. человек, выздоровели более 137,1 тыс.

Великобритания снова на третьем месте в мире по заболеваемости коронавирусом – здесь выявлено более 224,3 тыс. случаев. Однако учитывая, что в России ежедневно выявляют не менее 10 тыс. случаев, то уже сегодня она вернется на третье место в мире. Сейчас в РФ более 221,3 тыс. случаев коронавируса. В Великобритании число умерших от COVID-19 превысило 32 тыс., а в России умерли чуть более 2 тыс. человек. Количество выздоровевших в РФ достигло 39,8 тыс., а в Великобритании при таком количестве заболевших – всего чуть более 1 тыс.

В Италии с начала эпидемии заразились более 219,8 тыс. человек, скончались более 30,7 тыс., выздоровели порядка 106,6 тыс. Во Франции 177,5 тыс. заболевших, свыше 26,6 тыс. умерших, вылечились от коронавируса 56,8 тыс. человек. В Германии в целом зарегистрировано более 172,5 тыс. случаев заражения, умерли более 7,6 тыс., выздоровели 145,6 тыс. человек.

В Бразилии число инфицированных превысило 169 тыс., умерли более 11,6 тыс. человек, выздоровели в целом за весь период порядка 67,4 тыс. человек. В Турции из общего числа заболевших 139,7 тыс. умерли свыше 3,8 тыс. человек, выздоровели порядка 95,8 тыс. В Иране число заболевших достигло почти 109,3 тыс., скончались более 6,6 тыс. человек, выздоровели более 87,4 тыс.

В Казахстане к этому моменту подтверждено 5 207 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2 074 человека, умерли 32.